В Германии будут судить наркоторговцев, которые создали собственный мессенджер для координации

В Германии перед судом предстанут члены группы наркоторговцев, которые разработали собственный мессенджер для общения.

Об этом сообщает BILD со ссылкой на заявление прокуратуры, передает "Европейская правда".

Как отметили правоохранители: в деле фигурируют семь участников международной группировки наркоторговцев, которые использовали специально созданное приложение для общения.

По данным прокуратуры, с 2020 по 2023 год группа занималась контрабандой и продажей более 880 килограммов наркотиков, включая кокаин и каннабис на сумму в 10,6 млн евро.

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Для координации своей деятельности члены группировки использовали мессенджеры SkyECC, Hades и Enigma, однако следственные органы получили доступ к их переписке.

После этого, как отметили правоохранители, группа наняла программистов для создания собственной защищенной программы – "Fake-WhatsApp".

Наркотики хранились в арендованных квартирах во Франкфурте, откуда их распределяли по всей Германии, а также в Словению и Чехию.

Главой банды считается 53-летний мужчина, который организовал закупку и продажу наркотиков, а также обеспечивал членов группировки специальными телефонами. Среди других участников – курьеры, которые перевозили десятки килограммов кокаина в разные регионы Европы.

Сейчас из 33 подозреваемых задержаны 17 человек, а семеро участников уже находятся в тюрьмах Хорватии, Италии и Швейцарии.

В декабре в Великобритании суд осудил 18 членов преступной группировки, которая стояла за самым масштабным в стране делом о наркотиках.

Также недавно полиция Испании перехватила более 4 тонн кокаина на рыболовном судне в 800 километрах к западу от Канарских островов.