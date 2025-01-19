Словенія передала українським надзвичайникам піротехнічні автомобілі
Новини — Неділя, 19 січня 2025, 09:17 —
Піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали від Словенії піротехнічні автомобілі "Козак ПМ-Л".
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає "Європейська правда".
Як зазначили надзвичайники – завдяки сприянню платформи UNITED24 за фінансової підтримки уряду Словенії, ДСНС отримала три піротехнічні автомобілі "Козак ПМ-Л".
Ці спеціалізовані вантажні автомобілі підвищеної прохідності призначені для транспортування спеціального спорядження, виконання робіт з розмінування та перевезення невеликих вибухонебезпечних предметів до місць знищення.
Зазначимо, у п’ятницю, 17 січня, Київ відвідала очільниця Міністерства закордонних справ Словенії Таня Файон.
Того ж дня учасники міністерської зустрічі України та країн Південно-Східної Європи виступили проти ухвалення будь-яких ініціатив щодо майбутнього України без її участі.