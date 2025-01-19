Словения передала украинским чрезвычайникам пиротехнические автомобили
Новости — Воскресенье, 19 января 2025, 09:17 —
Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получили от Словении пиротехнические автомобили "Козак ПМ-Л".
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает "Европейская правда".
Как отметили чрезвычайники – благодаря содействию платформы UNITED24 при финансовой поддержке правительства Словении, ГСЧС получила три пиротехнические автомобили "Козак ПМ-Л".
Эти специализированные грузовые автомобили повышенной проходимости предназначены для транспортировки специального снаряжения, выполнения работ по разминированию и перевозки небольших взрывоопасных предметов к местам уничтожения.
Отметим, в пятницу, 17 января, Киев посетила руководительница Министерства иностранных дел Словении Таня Файон.
В тот же день участники министерской встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы выступили против принятия любых инициатив относительно будущего Украины без ее участия.