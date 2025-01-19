Словения передала украинским чрезвычайникам пиротехнические автомобили

Пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получили от Словении пиротехнические автомобили "Козак ПМ-Л".

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает "Европейская правда".

Как отметили чрезвычайники – благодаря содействию платформы UNITED24 при финансовой поддержке правительства Словении, ГСЧС получила три пиротехнические автомобили "Козак ПМ-Л".

Эти специализированные грузовые автомобили повышенной проходимости предназначены для транспортировки специального снаряжения, выполнения работ по разминированию и перевозки небольших взрывоопасных предметов к местам уничтожения.

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Отметим, в пятницу, 17 января, Киев посетила руководительница Министерства иностранных дел Словении Таня Файон.

В тот же день участники министерской встречи Украины и стран Юго-Восточной Европы выступили против принятия любых инициатив относительно будущего Украины без ее участия.