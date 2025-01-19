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Члени однієї з опозиційних партій Грузії заявили про напад

Новини — Неділя, 19 січня 2025, 15:05 — Марія Ємець

Члени опозиційної грузинської партії "Лело" заявили, що зазнали фізичного нападу,  та пов’язують його з керівною партією "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Інцидент стався в суботу у Тбілісі біля партійного офісу "Лело", учасниками подій були члени партії Сабу Буадзе і Рамаза Мандарія. 

За словами Буадзе, на виході їх чекали двоє чоловіків і, впізнавши, почали словесно ображати. 

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"Коли вони отримали відповідь, все це переросло вже у фізичне протистояння. У одного з нападників був ніж", – заявив Буадзе, додавши, що Мандарія отримав травми обличчя. 

На кадрах, які він опублікував, видно фрагмент сутички, їх намагаються розбороняти дві жінки. 

У "Лело" пов’язують напад із керівною партією "Грузинська мрія". 

За фактом інциденту почали розслідування за статтею 126 кримінального кодексу про застосування сили. 

Нагадаємо, раніше цього тижня експрем’єра Георгія Гахарію, тепер лідера однієї з опозиційних партій, жорстоко побили у вестибюлі готелю у Батумі. 

В суботу члени партії влаштували там акцію протесту, вимагаючи від адміністрації надати запис подій з камер відеоспостереження. 

Також у суботу в Тбілісі під час акції протесту у Тбілісі затримали кількох мітингувальників.

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Грузія
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