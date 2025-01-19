Члени однієї з опозиційних партій Грузії заявили про напад
Члени опозиційної грузинської партії "Лело" заявили, що зазнали фізичного нападу, та пов’язують його з керівною партією "Грузинська мрія".
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Інцидент стався в суботу у Тбілісі біля партійного офісу "Лело", учасниками подій були члени партії Сабу Буадзе і Рамаза Мандарія.
За словами Буадзе, на виході їх чекали двоє чоловіків і, впізнавши, почали словесно ображати.
"Коли вони отримали відповідь, все це переросло вже у фізичне протистояння. У одного з нападників був ніж", – заявив Буадзе, додавши, що Мандарія отримав травми обличчя.
На кадрах, які він опублікував, видно фрагмент сутички, їх намагаються розбороняти дві жінки.
У "Лело" пов’язують напад із керівною партією "Грузинська мрія".
За фактом інциденту почали розслідування за статтею 126 кримінального кодексу про застосування сили.
Нагадаємо, раніше цього тижня експрем’єра Георгія Гахарію, тепер лідера однієї з опозиційних партій, жорстоко побили у вестибюлі готелю у Батумі.
В суботу члени партії влаштували там акцію протесту, вимагаючи від адміністрації надати запис подій з камер відеоспостереження.
Також у суботу в Тбілісі під час акції протесту у Тбілісі затримали кількох мітингувальників.