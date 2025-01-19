Члены одной из оппозиционных партий Грузии заявили о нападении

Члены оппозиционной грузинской партии "Лело" заявили, что подверглись физическому нападению, и связывают его с правящей партией "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел в субботу в Тбилиси возле партийного офиса "Лело", участниками событий были члены партии Сабу Буадзе и Рамаза Мандария.

По словам Буадзе, на выходе их ждали двое мужчин и, узнав, начали словесно оскорблять.

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"Когда они получили ответ, все это переросло уже в физическое противостояние. У одного из нападавших был нож", – заявил Буадзе, добавив, что Мандария получил травмы лица.

На кадрах, которые он опубликовал, виден фрагмент схватки, их пытаются разнимать две женщины.

В "Лело" связывают нападение с правящей партией "Грузинская мечта".

По факту инцидента начали расследование по статье 126 уголовного кодекса о применении силы.

Напомним, ранее на этой неделе экс-премьера Георгия Гахарию, теперь лидера одной из оппозиционных партий, жестоко избили в вестибюле отеля в Батуми.

В субботу члены партии устроили там акцию протеста, требуя от администрации предоставить запись событий с камер видеонаблюдения.

Также в субботу в Тбилиси во время акции протеста в Тбилиси задержали нескольких митингующих.