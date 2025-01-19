У Литві розраховують на підтримку ЄС для суттєвого збільшення оборонних витрат

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас розповів, що Литва розраховує на певну підтримку ЄС для того, щоб збільшити свої оборонні витрати у наступні 5 років до 5-6% ВВП.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас зазначив, що озвучені президентом плати збільшити оборонні витрати до 5-6% ВВП потребуватимуть певної підтримки з боку Євросоюзу.

"Очевидно, що усе це фінансування не може надходити виключно з економіки Литви…Це обговорюється на європейському рівні", – сказав прем’єр.

Реклама:

Серед можливих варіантів він назвав створення європейського оборонного фонду та фонду, через який країни-члени могли би отримувати позики на розвиток обороноздатності за таким же принципом, як з "економічного" Recovery and Resilience Facility.

"Тож, напевно, у нас буде комплексне фінансування – що, на мою думку, було б логічно, тому що питання оборони важливе для усієї Європи", – сказав Гінтаутас Палуцкас.

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна планує у 2026-2030 витрачати на оборону 5-6% ВВП.

В опозиції у Сеймі почали озвучувати сумніви, чи вдасться керівній партії знайти для цього надійні джерела фінансування.

Новий генсек НАТО Марк Рютте та чимало європейських лідерів погоджуються, що теперішнього цільового показника у 2% вже недостатньо, щоб Європа могла почуватися у безпеці через декілька років.

Обраний президент США Дональд Трамп підтвердив, що налаштований вимагати від союзників у НАТО збільшення оборонних витрат до 5% ВВП.