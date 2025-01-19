В Литве рассчитывают на поддержку ЕС для существенного увеличения оборонных расходов

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас рассказал, что Литва рассчитывает на определенную поддержку ЕС для того, чтобы увеличить свои оборонные расходы в следующие 5 лет до 5-6% ВВП.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас отметил, что озвученные президентом платы увеличить оборонные расходы до 5-6% ВВП потребуют определенной поддержки со стороны Евросоюза.

"Очевидно, что все это финансирование не может поступать исключительно из экономики Литвы ... Это обсуждается на европейском уровне", – сказал премьер.

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Среди возможных вариантов он назвал создание европейского оборонного фонда и фонда, через который страны-члены могли бы получать займы на развитие обороноспособности по такому же принципу, как из "экономического" Recovery and Resilience Facility.

"Поэтому, наверное, у нас будет комплексное финансирование – что, по моему мнению, было бы логично, потому что вопрос обороны важен для всей Европы", – сказал Гинтаутас Палуцкас.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна планирует в 2026-2030 тратить на оборону 5-6% ВВП.

В оппозиции в Сейме начали озвучивать сомнения, удастся ли правящей партии найти для этого надежные источники финансирования.

Новый генсек НАТО Марк Рютте и многие европейские лидеры соглашаются, что нынешнего целевого показателя в 2% вже недостаточно, чтобы Европа могла чувствовать себя в безопасности через несколько лет.

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что настроен требовать от союзников в НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП.