У Франції розслідують вбивство п’ятьох людей, нападника затримали

Французька поліція розслідує смерть п'ятьох людей, які були застрелені в суботу, 14 грудня, в районі міста Дюнкерк на півночі Франції.

Про це повідомило агентство AP із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як розповіли французькі правоохоронці, 22-річний чоловік, який влаштував стрілянину, сам здався поліції.

Як зазначили у Міністерстві внутрішніх справ країни, першим був убитий неназваний власник компанії у Вормхауті, розташованому на південь від Дюнкерка, а потім двоє приватних охоронців і двоє мігрантів у Лун-Плаж, розташованому на захід від Дюнкерка.

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Прокурор Дюнкерка повідомив, що підозрюваний здався жандармській бригаді в Гівельде, на схід від Дюнкерка, близько 17:20 і сказав, що вбив п'ятьох людей.

За словами прокурора, в машині чоловіка було знайдено кілька одиниць вогнепальної зброї і його взяли під варту.

Наразі правоохоронці намагаються визначити мотив підозрюваного.

Наприкінці жовтня у французькому місті Пуатьє сталась стрілянина, яка завершилась масовою бійкою: щонайменше п'ятеро людей отримали серйозні поранення, в тому числі один із них – із загрозливим для життя прогнозом.

12 грудня у Сербії суд визнав винним і засудив до 20 років ув'язнення молодого чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 під час одного з двох масових вбивств, що сталися у травні 2023 року.