В черногорском городе Цетине в результате стрельбы в баре погибли по меньшей мере 10 человек, двое из которых дети.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Министр внутренних дел Черногории Данило Шаранович во время пресс-конференции рассказал, что мужчина убил владельца бара, его детей и членов семьи. Стрельбе предшествовала драка.

Злоумышленника идентифицировали как 45-летнего Ако Мартиновича, полиция развернула масштабные силы для его поисков, но впоследствии стало известно, что мужчина совершил самоубийство.

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Комиссар полиции Лазар Щепанович сообщил, что Ако Мартынович выстрелил себе в голову, когда правоохранители окружили здание, где он находился. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Мартынович был в баре в течение дня вместе с другими гостями, когда началась драка. Затем он пошел домой, принес оружие и открыл огонь примерно в 17:30.

В полиции рассказали, что злоумышленник убил четырех человек в баре и ушел, а затем продолжил стрельбу еще в трех местах.

"Он пытался лишить жизни еще четырех человек, а затем скрылся на автомобиле, который мы нашли", – добавил Щепанович.

Он сообщил, что подозреваемый получил условный срок в 2005 году за насильственное поведение и подал апелляцию на свое последнее осуждение за незаконное владение оружием. Черногорские СМИ сообщают, что он был известен своим нестабильным и агрессивным поведением.

Президент Черногории Яков Милатович заявил, что он "шокирован и потрясен" трагедией.

Премьер-министр Милойко Спаич посетил больницу, где находились раненые, и объявил трехдневный траур.

"Это ужасная трагедия, которая коснулась всех нас", – сказал Спаич.

Как сообщалось, французская полиция расследует смерть пяти человек, которые были застрелены в субботу, 14 декабря, в районе города Дюнкерк на севере Франции.

В конце октября во французском городе Пуатье произошла стрельба, которая завершилась массовой дракой: по меньшей мере пять человек получили серьезные ранения, в том числе один из них – с угрожающим для жизни прогнозом.