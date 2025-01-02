У Литві закликали до відповідальності 70 тисяч водіїв, які не поновили медичні довідки

У Литві вирішили не влаштовувати "облави" на десятки тисяч водіїв, які проігнорували вимогу про поновлення медичних довідок, проте закликають цих 70 тисяч людей проявити відповідальність і закрити питання.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

З нового року у Литві набуло чинності законодавство, за яким актуальність медичної довідки є обов’язковою вимогою для того, щоб водій міг далі сідати за кермо.

Литовським водіям віком до 65 років потрібно повторно проходити медогляд кожні 10 років, від 66 до 79 років – кожні 5 років, а тим, хто продовжує їздити після 80 років – кожні два.

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За даними станом на 1 січня, цю вимогу не виконали близько 70 тисяч водіїв.

У поліції оголосили, що не планують спецперевірок з метою виявляти таких порушників. Проте якщо водія впіймали на перевищенні швидкості, тепер одразу перевірятимуть і довідку.

Штрафувати за протерміновані довідки вирішили поетапно – перший мінімальний штраф буде складати 15 євро, як і за невчасно поновлене водійське посвідчення. Наступні можуть сягати 30-50 євро.

"Поганий зір, хронічні захворювання та деякі інші проблеми можуть серйозно впливати на безпеку дорожнього руху. Тож хоч поліція не планує спеціально зупиняти водіїв і перевіряти медичні довідки, закликаємо усіх проявити відповідальність і вчасно пройти огляд задля безпеки власної та оточуючих", – зазначили у поліції.

За попередній рік довідки поновили близько 84% литовських водіїв, яким слід було це зробити. Найбільше людей пройшли процедуру у грудні, в останній момент перед змінами.

Також у Литві обговорюють збільшення перехідного періоду, після якого водійські іспити не можна буде складати російською мовою. На цей час крайнім терміном встановили січень 2025 року.

А у Норвегії слідом за Данією хочуть дозволити сідати за кермо із 17 років.