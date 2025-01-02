В Литве призвали к ответственности 70 тысяч водителей, которые не обновили медицинские справки

В Литве решили не устраивать "облавы" на десятки тысяч водителей, которые проигнорировали требование о возобновлении медицинских справок, однако призывают этих 70 тысяч человек проявить ответственность и закрыть вопрос.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

С нового года в Литве вступило в силу законодательство, по которому актуальность медицинской справки является обязательным требованием для того, чтобы водитель мог дальше садиться за руль.

Литовским водителям в возрасте до 65 лет нужно повторно проходить медосмотр каждые 10 лет, от 66 до 79 лет – каждые 5 лет, а тем, кто продолжает ездить после 80 лет – каждые два.

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По данным по состоянию на 1 января, это требование не выполнили около 70 тысяч водителей.

В полиции объявили, что не планируют спецпроверок с целью выявлять таких нарушителей. Однако если водителя поймали на превышении скорости, теперь сразу будут проверять и справку.

Штрафовать за просроченные справки решили поэтапно – первый минимальный штраф будет составлять 15 евро, как и за несвоевременно возобновленное водительское удостоверение. Следующие могут достигать 30-50 евро.

"Плохое зрение, хронические заболевания и некоторые другие проблемы могут серьезно влиять на безопасность дорожного движения. Поэтому хотя полиция не планирует специально останавливать водителей и проверять медицинские справки, призываем всех проявить ответственность и вовремя пройти осмотр для безопасности собственной и окружающих", – отметили в полиции.

За предыдущий год справки восстановили около 84% литовских водителей, которым следовало это сделать. Больше всего людей прошли процедуру в декабре, в последний момент перед изменениями.

Также в Литве обсуждают увеличение переходного периода, после которого водительские экзамены нельзя будет сдавать на русском языке. На данный момент крайним сроком установили январь 2025 года.

А в Норвегии вслед за Данией хотят разрешить садиться за руль с 17 лет.