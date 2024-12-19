У Литві хочуть збільшити перехідний період відмови від водійських іспитів російською мовою

Новий міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович вважає, що закон про заборону на складання іспиту з водіння російською мовою ухвалили поспіхом і необхідно збільшити перехідний період.

Слова міністра, як пише "Європейська правда", цитує портал Delfi.

Заборона на складання іспиту з водіння російською мовою у Литві набуде чинності з 1 січня 2025 року. Перехідний період для запровадження заборони – один місяць.

На думку Владислава Кондратовича, для таких змін потрібен більш тривалий перехідний період. Як пише портал Delfi, його позицію підтримують міністерства транспорту та економіки, компанія Regitra (держкомпанія, яка надає послуги, пов’язані з автотранспортом), представники автошкіл перевізників.

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"Я підтримую ціннісну позицію. Іспити в Литві мають складати державною мовою та іншими мовами ЄС. Однак для здійснення таких змін потрібно встановити раціональний перехідний період – місяця замало. Підготуватися має не тільки Regitra, а й бізнес, автошколи, громадяни третіх країн", – сказав міністр.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ, на зустрічі під час обговорення цього питання, вирішили провести консультації та всебічно оцінити можливі наслідки рішення.

У Литві зараз теорію можна скласти литовською, англійською та російською мовами.

За даними Regitra, минулого року іспит російською складали 10 381 раз, за 11 місяців цього року – 11 560 разів. Це 9% від усіх складених цього року іспитів.

Нагадаємо, із початку 2025 року іспити з водіння в Литві проводитимуть виключно литовською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу (ЄС), за винятком випадків, що стосуються громадян України.

Зазначимо також, що у жовтні Сейм Литви ухвалив поправки до закону, які зобов'язують іноземних співробітників сфери обслуговування і компанії, що їх наймають, надавати послуги клієнтам литовською мовою.

Тим часом Латвія зробила знання латиської мови на базовому рівні обов'язковою вимогою для отримання постійної посвідки на проживання, що викликало нарікання багатьох росіян. Проте Конституційний суд визнав рішення уряду законним.