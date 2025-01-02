Глава італійської оборонної компанії закликає створити європейських збройових "гігантів"

Глава італійської оборонної компанії Leonardo Роберто Чінголані закликає розширити співпрацю в європейській оборонній промисловості.

Про це він заявив в інтерв’ю Süddeutschen Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За словами Чінголані, незважаючи на те, що європейські компанії є великими, вони не можуть йти в ногу з американськими компаніями.

Тому Leonardo хоче створити "європейських гігантів", заснованих на співпраці".

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"Ми хочемо сприяти створенню альянсів у європейській оборонній промисловості", – сказав він.

Чінголані також розкритикував недостатню ефективність витрат на національну оборону в Європі.

Leonardo, одна з найбільших оборонних компаній у світі з більш ніж 50 тисячами співробітників і оборотом понад 15 мільярдів євро.

У жовтні італійська компанія заснувала спільне підприємство з Rheinmetall і володіє трохи менше 23 відсотками акцій мюнхенської оборонної компанії Hensoldt.

У червні Литва висловлювала зацікавленість у співпраці з Leonardo.