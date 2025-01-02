Глава італійської оборонної компанії закликає створити європейських збройових "гігантів"
Глава італійської оборонної компанії Leonardo Роберто Чінголані закликає розширити співпрацю в європейській оборонній промисловості.
Про це він заявив в інтерв’ю Süddeutschen Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
За словами Чінголані, незважаючи на те, що європейські компанії є великими, вони не можуть йти в ногу з американськими компаніями.
Тому Leonardo хоче створити "європейських гігантів", заснованих на співпраці".
"Ми хочемо сприяти створенню альянсів у європейській оборонній промисловості", – сказав він.
Чінголані також розкритикував недостатню ефективність витрат на національну оборону в Європі.
Leonardo, одна з найбільших оборонних компаній у світі з більш ніж 50 тисячами співробітників і оборотом понад 15 мільярдів євро.
У жовтні італійська компанія заснувала спільне підприємство з Rheinmetall і володіє трохи менше 23 відсотками акцій мюнхенської оборонної компанії Hensoldt.
У червні Литва висловлювала зацікавленість у співпраці з Leonardo.