Глава итальянской оборонной компании призывает создать европейских оружейных "гигантов"

Глава итальянской оборонной компании Leonardo Роберто Чинголани призывает расширить сотрудничество в европейской оборонной промышленности.

Об этом он заявил в интервью Süddeutschen Zeitung, сообщает "Европейская правда".

По словам Чинголани, несмотря на то, что европейские компании являются крупными, они не могут идти в ногу с американскими компаниями.

Поэтому Leonardo хочет создать "европейских гигантов", основанных на сотрудничестве".

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"Мы хотим способствовать созданию альянсов в европейской оборонной промышленности", – сказал он.

Чинголани также раскритиковал недостаточную эффективность расходов на национальную оборону в Европе.

Leonardo, одна из крупнейших оборонных компаний в мире с более чем 50 тысячами сотрудников и оборотом более 15 миллиардов евро.

В октябре итальянская компанияосновала совместное предприятие с Rheinmetall и владеет чуть менее 23 процентами акций мюнхенской оборонной компании Hensoldt.

В июне Литва выражала заинтересованность в сотрудничестве с Leonardo.