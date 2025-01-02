У Молдові й Румунії у новорічну ніч бачили полярне сяйво

У Молдові й Румунії у першу ніч нового року місцями було видно полярне сяйво.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє молдовське Newsmaker і румунське Cluj24.

1 січня в Румунії полярне сяйво можна було спостерігати в районі села Феляку, що біля міста Клудж-Напока на північному заході країни, як і південніше – фото зробили також у районах Димбовіца і Прахова, що неподалік Бухареста, та у Галаці, що на стику кордонів Румунії з півднем Одещини і Молдовою.

Facebook/ Meteoplus – Sergiu Campian

Sandra Maria Cepișca, Breaza

Oanca Ionut, Galați

Рожеве сяйво у небі бачили і у Молдові. Зокрема, фото зробили у прикордонному з Україною місті Сороки.

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Facebook/Morari Mihai, Soroca

Нагадаємо, в ніч на 11 травня цього року через сильну магнітну бурю полярне сяйво бачили майже по всій території Європи, у тому числі в Україні.

Також у Західній Європі бачили полярне сяйво у лютому 2023 року.

Полярне сяйво є типовим явищем у широтах, найближчих до полюсів Землі. У Європі його найчастіше бачать над Скандинавією та Ісландією, проте під час магнітної бурі зона може розширюватися на нижчі широти. Фінляндія, для якої це звична складова зимових краєвидів, зобразила північне сяйво у дизайні паспортів.