У Молдові й Румунії у новорічну ніч бачили полярне сяйво
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 11:01 —
У Молдові й Румунії у першу ніч нового року місцями було видно полярне сяйво.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє молдовське Newsmaker і румунське Cluj24.
1 січня в Румунії полярне сяйво можна було спостерігати в районі села Феляку, що біля міста Клудж-Напока на північному заході країни, як і південніше – фото зробили також у районах Димбовіца і Прахова, що неподалік Бухареста, та у Галаці, що на стику кордонів Румунії з півднем Одещини і Молдовою.
Рожеве сяйво у небі бачили і у Молдові. Зокрема, фото зробили у прикордонному з Україною місті Сороки.
Нагадаємо, в ніч на 11 травня цього року через сильну магнітну бурю полярне сяйво бачили майже по всій території Європи, у тому числі в Україні.
Також у Західній Європі бачили полярне сяйво у лютому 2023 року.
Полярне сяйво є типовим явищем у широтах, найближчих до полюсів Землі. У Європі його найчастіше бачать над Скандинавією та Ісландією, проте під час магнітної бурі зона може розширюватися на нижчі широти. Фінляндія, для якої це звична складова зимових краєвидів, зобразила північне сяйво у дизайні паспортів.