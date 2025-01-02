В Молдове и Румынии в новогоднюю ночь видели полярное сияние

В Молдове и Румынии в первую ночь нового года местами было видно полярное сияние.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает молдавское Newsmaker и румынское Cluj24.

1 января в Румынии полярное сияние можно было наблюдать в районе села Феляку, что возле города Клудж-Напока на северо-западе страны, как и южнее – фото сделали также в районах Дымбовица и Прахова, недалеко от Бухареста, и в Галаце, что на стыке границ Румынии с югом Одесской области и Молдовой.

Facebook/ Meteoplus – Sergiu Campian

Sandra Maria Cepișca, Breaza

Oanca Ionut, Galați

Розовое сияние в небе видели и в Молдове. В частности, фото сделали в приграничном с Украиной городе Сороки.

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Facebook/Morari Mihai, Soroca

Напомним, в ночь на 11 мая этого года из-за сильной магнитной бури полярное сияние видели почти по всей территории Европы, в том числе в Украине.

Также в Западной Европе видели полярное сияние в феврале 2023 года.

Полярное сияние является типичным явлением в широтах, ближайших к полюсам Земли. В Европе его чаще всего видят над Скандинавией и Исландией, однако во время магнитной бури зона может расширяться на более низкие широты. Финляндия, для которой это привычная составляющая зимних пейзажей, изобразила северное сияние в дизайне паспортов.