В Молдове и Румынии в новогоднюю ночь видели полярное сияние
Новости — Четверг, 2 января 2025, 11:01 —
В Молдове и Румынии в первую ночь нового года местами было видно полярное сияние.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает молдавское Newsmaker и румынское Cluj24.
1 января в Румынии полярное сияние можно было наблюдать в районе села Феляку, что возле города Клудж-Напока на северо-западе страны, как и южнее – фото сделали также в районах Дымбовица и Прахова, недалеко от Бухареста, и в Галаце, что на стыке границ Румынии с югом Одесской области и Молдовой.
Розовое сияние в небе видели и в Молдове. В частности, фото сделали в приграничном с Украиной городе Сороки.
Напомним, в ночь на 11 мая этого года из-за сильной магнитной бури полярное сияние видели почти по всей территории Европы, в том числе в Украине.
Также в Западной Европе видели полярное сияние в феврале 2023 года.
Полярное сияние является типичным явлением в широтах, ближайших к полюсам Земли. В Европе его чаще всего видят над Скандинавией и Исландией, однако во время магнитной бури зона может расширяться на более низкие широты. Финляндия, для которой это привычная составляющая зимних пейзажей, изобразила северное сияние в дизайне паспортов.