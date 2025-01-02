Стрілянина у Чорногорії: влада підтвердила загибель 12 осіб
У Чорногорії підтвердили, що жертвами стрілянини у місті Цетинє загинули 12 осіб, ще четверо були поранені.
Про це заявила прокурорка Андріяна Настич, яку цитує видання Vijesti, повідомляє "Європейська правда".
Правоохоронці оглянули місця скоєння вбивств і місце, де підозрюваний у масовому вбивстві Ако Мартинович скоїв самогубство.
Він скоїв убивства у п'яти різних місцях, зазначила прокурорка.
Своєю чергою лікарі розповіли, що троє постраждалих перебувають у стабільному, але важкому стані.
Стан ще одного пацієнта – вкрай важкий, нейрохірурги оперували його до раннього ранку.
Раніше повідомляли, що у чорногорському місті Цетинє внаслідок стрілянини загинули щонайменше 10 осіб, двоє з яких діти.
На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.