Стрілянина у Чорногорії: влада підтвердила загибель 12 осіб

У Чорногорії підтвердили, що жертвами стрілянини у місті Цетинє загинули 12 осіб, ще четверо були поранені.

Про це заявила прокурорка Андріяна Настич, яку цитує видання Vijesti, повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці оглянули місця скоєння вбивств і місце, де підозрюваний у масовому вбивстві Ако Мартинович скоїв самогубство.

Він скоїв убивства у п'яти різних місцях, зазначила прокурорка.

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Своєю чергою лікарі розповіли, що троє постраждалих перебувають у стабільному, але важкому стані.

Стан ще одного пацієнта – вкрай важкий, нейрохірурги оперували його до раннього ранку.

Раніше повідомляли, що у чорногорському місті Цетинє внаслідок стрілянини загинули щонайменше 10 осіб, двоє з яких діти.

На тлі резонансної стрілянини влада Чорногорії оголосила про намір обговорити можливість запровадження повної заборони на володіння зброєю.