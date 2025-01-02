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Стрельба в Черногории: власти подтвердили гибель 12 человек

Новости — Четверг, 2 января 2025, 11:20 — Ирина Кутелева

В Черногории подтвердили, что жертвами стрельбы в городе Цетине погибли 12 человек, еще четверо были ранены.

Об этом заявила прокурор Андрияна Настич, которую цитирует издание Vijesti, сообщает "Европейская правда".

Правоохранители осмотрели места совершения убийств и место, где подозреваемый в массовом убийстве Ако Мартинович совершил самоубийство.

Он совершил убийства в пяти разных местах, отметила прокурор.

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В свою очередь врачи рассказали, что трое пострадавших находятся в стабильном, но тяжелом состоянии.

Состояние еще одного пациента – крайне тяжелое, нейрохирурги оперировали его до раннего утра.

Ранее сообщалось, что в черногорском городе Цетине в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек, двое из которых дети.

На фоне резонансной стрельбы власти Черногории объявили о намерении обсудить возможность введения полного запрета на владение оружием.

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Черногория
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