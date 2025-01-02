В Молдові готують список заборонених авіакомпаній, серед яких "дочка" FlyOne

Міністерство інфраструктури Молдови склало список авіакомпаній, яким можуть заборонити діяльність на території Молдови, серед них FlyOne, що важлива для сполучення з Росією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Проєкт винесли на громадське обговорення до 9 січня. Його мета – привести національне законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу.

До списку увійшли авіакомпанії з кількох країн, зокрема з Росії, Вірменії, Афганістану, Киргизстану, Танзанії, Конго, Ірану, Лівії та Судану.

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Зокрема, під обмеження може потрапити FlyOne Armenia – дочірня компанія молдавського лоукостера FlyOne. Рейси FlyOne залишаються одним із небагатьох способів сполучення з Москвою і Санкт-Петербургом. Рейси до аеропортів Москви є майже щоденними.

Також варто зазначити, що нещодавно парламент Молдови після тривалих дебатів затвердив Національну стратегію оборони на наступні 10 років, де Росію визначають як ключовий фактор загрози.