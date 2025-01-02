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В Молдове готовят список запрещенных авиакомпаний, в него может попасть "дочь" FlyOne

Новости — Четверг, 2 января 2025, 13:23 — Ирина Кутелева

Министерство инфраструктуры Молдовы составило список авиакомпаний, которым могут запретить деятельность на территории Молдовы, среди них дочерняя компания FlyOne, которая важна для сообщения с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Проект вынесли на общественное обсуждение до 9 января. Его цель – привести национальное законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза.

В список вошли авиакомпании из нескольких стран, в частности из России, Армении, Афганистана, Кыргызстана, Танзании, Конго, Ирана, Ливии и Судана.

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В частности, под ограничения может попасть FlyOne Armenia – дочерняя компания молдавского лоукостера FlyOne. Рейсы FlyOne остаются одним из немногих способов сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Рейсы в аэропорты Москвы являются практически ежедневными.

Также стоит отметить, что недавно парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.

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