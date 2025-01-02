У Швеції – п’ятеро затримань після стрілянини на Новий рік, в якій постраждали двоє 15-річних

У Швеції затримали п’ятьох осіб у зв’язку зі стріляниною у передноворічний вечір, внаслідок якої двоє підлітків опинились у лікарні з тяжкими пораненнями.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Інцидент стався під кінець вечора 31 грудня в місті Мальме, у районі Русенгорд, на сходовій клітці. Двох 15-річних хлопців госпіталізували із серйозними пораненнями. Тоді повідомили і про затримання перших підозрюваних.

Згодом у поліції розповіли, що загалом затримали п’ятьох осіб – юнаків віком від 15 до 20 років. Їх залишили під арештом за звинуваченнями в замаху на вбивство.

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Нагадаємо, у чорногорському місті Цетинє внаслідок стрілянини загинули 12 осіб, двоє з яких діти.

На тлі цих подій у владі заговорили про запровадження повної заборони на володіння зброєю.