У Швеції – п’ятеро затримань після стрілянини на Новий рік, в якій постраждали двоє 15-річних
У Швеції затримали п’ятьох осіб у зв’язку зі стріляниною у передноворічний вечір, внаслідок якої двоє підлітків опинились у лікарні з тяжкими пораненнями.
Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".
Інцидент стався під кінець вечора 31 грудня в місті Мальме, у районі Русенгорд, на сходовій клітці. Двох 15-річних хлопців госпіталізували із серйозними пораненнями. Тоді повідомили і про затримання перших підозрюваних.
Згодом у поліції розповіли, що загалом затримали п’ятьох осіб – юнаків віком від 15 до 20 років. Їх залишили під арештом за звинуваченнями в замаху на вбивство.
Нагадаємо, у чорногорському місті Цетинє внаслідок стрілянини загинули 12 осіб, двоє з яких діти.
На тлі цих подій у владі заговорили про запровадження повної заборони на володіння зброєю.