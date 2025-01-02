В Швеции – пять арестов после стрельбы на Новый год, в которой пострадали двое 15-летних

В Швеции задержали пять человек в связи со стрельбой в предновогодний вечер, в результате которой двое подростков оказались в больнице с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел под конец вечера 31 декабря в городе Мальме, в районе Русенгорд, на лестничной клетке. Двух 15-летних парней госпитализировали с серьезными ранениями. Тогда сообщили и о задержании первых подозреваемых.

Впоследствии в полиции рассказали, что всего задержали пятерых человек – юношей в возрасте от 15 до 20 лет. Их оставили под арестом по обвинению в покушении на убийство.

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Напомним, в черногорском городе Цетине в результате стрельбы погибли 12 человек, двое из которых дети.

На фоне этих событий во власти заговорили о введении полного запрета на владение оружием.