Сибіга: зупинка транзиту газу позбавила Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що, перекриваючи транзит російського газу у держави ЄС, Україна позбавила Росію одного з останніх важелів впливу на Європу.

Таку оцінку Сибіга висловив у дописі в соціальній мережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Очільник МЗС України переконаний, що припинення постачання російського газу через територію України зменшить можливості Росії впливати на Європу та використовувати енергію як зброю.

Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії. Реклама: January 2, 2025

"Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї", – наголосив він.

Андрій Сибіга також додав, що "Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії".

Як відомо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я.

Більш того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає поновлення угоди з "Газпромом" про транзит, і дав зрозуміти, що Київ не погодиться прокачувати російський газ під виглядом азербайджанського.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо різко розкритикував Зеленського за ці дії, а також написав листа лідерам ЄС, де висловлював невдоволення діями української сторони, а також погрожував припинити постачання електроенергії.

Натомість у Єврокомісії запевняють, що готові до припинення транзиту російського газу через Україну.