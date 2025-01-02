Сибига: остановка транзита газа лишила Путина одного из последних рычагов влияния на Европу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что, перекрывая транзит российского газа в государства ЕС, Украина лишила Россию одного из последних рычагов влияния на Европу.

Такую оценку Сибига высказал в заметке в социальной сети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава МИД Украины убежден, что прекращение поставок российского газа через территорию Украины уменьшит возможности России влиять на Европу и использовать энергию как оружие.

Україна не просто перекрила транзит російського газу. Ми позбавили Путіна одного з останніх важелів впливу на Європу та можливостей використання енергії як зброї. Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої Росії. Реклама: January 2, 2025

"Украина не просто перекрыла транзит российского газа. Мы лишили Путина одного из последних рычагов влияния на Европу и возможностей использования энергии как оружия", – подчеркнул он.

Андрей Сибига также добавил, что "Европа и мир будут безопаснее без российского газа, нефти и других зависимостей, а также без самой России".

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Более того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возобновление соглашения с "Газпромом" о транзите, и дал понять, что Киев не согласится прокачивать российский газ под видом азербайджанского.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также писал письма лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.

Зато в Еврокомиссии уверяют, что готовы к прекращению транзита российского газа через Украину.