Полярне сяйво у новорічний вечір "дісталося" навіть півдня Франції

У перший вечір 2025 року полярне сяйво "дісталося" навіть Середземного моря – рожево-зелене небо сфотографували біля Лазурного берега у Франції та на острові Корсика.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Через сильну геомагнітну бурю 1 січня полярне сяйво, яке є звичним явищем лише для Північної Європи, деякий час можна було побачити по всій території Франції аж до Середземного моря.

2025 démarre fort avec de brèves mais jolies aurores boréales observées ce 1er janvier, début de soirée, depuis Argenton (@Indre36).

Lueurs roses distinctes à l'œil nu temporairement entre 18h45 & 19h (5-10 min maxi lors du pic).

Réglages faits à la vite 😅. @AssoMeteoCVDL pic.twitter.com/EzmbfBRzZM Реклама: January 1, 2025

У соцмережах з’явилися багато фотографій кольорового неба, у тому числі з районів на крайньому півдні країни. Фіолетові тони у небі помітили навіть на острові Корсика..

🟣🌃 #AUROREBOREALE : Une splendide image prise ce soir depuis la station d’#Auron(06), où l’on observe l’impressionnant SAR (Stable Aurora Red) lors du pic d’activité. L’année 2025 promet d’être dynamique pour les aurores boréales.



#CotedAzurFrance #Nice06 #Mercantour pic.twitter.com/v4kCdG5w0B – Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) January 1, 2025

Aurores boreales dans le ciel de Corse. 1 et janvier 2025 autour de 19h. pic.twitter.com/zfV2gxewgk – Paul-Mathieu Santucci (@SPaulmathieu) January 1, 2025

Раніше у ЗМІ потрапили фото полярного сяйва у Румунії та Молдові.

В ніч на 11 травня 2024 року полярне сяйво бачили майже по всій території Європи, у тому числі в Україні.

Протягом 2025 року очікується висока сонячна активність, тож схожі епізоди можуть повторюватися.