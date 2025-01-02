Укр Рус Eng

Полярне сяйво у новорічний вечір "дісталося" навіть півдня Франції

фото
Новини — Четвер, 2 січня 2025, 16:00 — Марія Ємець

У перший вечір 2025 року полярне сяйво "дісталося" навіть Середземного моря – рожево-зелене небо сфотографували біля Лазурного берега у Франції та на острові Корсика.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Через сильну геомагнітну бурю 1 січня полярне сяйво, яке є звичним явищем лише для Північної Європи, деякий час можна було побачити по всій території Франції аж до Середземного моря.

У соцмережах з’явилися багато фотографій кольорового неба, у тому числі з районів на крайньому півдні країни. Фіолетові тони у небі помітили навіть на острові Корсика.. 

Раніше у ЗМІ потрапили фото полярного сяйва у Румунії та Молдові.

В ніч на 11 травня 2024 року полярне сяйво бачили майже по всій території Європи, у тому числі в Україні. 

Протягом 2025 року очікується висока сонячна активність, тож схожі епізоди можуть повторюватися. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція ЄвроЖиття
Реклама: