У Польщі оголосили звинувачення солдату, який напідпитку стріляв в авто

Польському солдату, який напередодні, 1 січня, відкрив вогонь по цивільному автомобілю у стані алкогольного сп'яніння, оголосили звинувачення у замаху на вбивство.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Солдату з Підляшшя висунули звинувачення в замаху на вбивство, а також у перевищенні службових повноважень. Прокурор подасть клопотання про його арешт.

Солдат частково визнав свою провину, але заявив, що не хотів нікого вбивати.

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Як повідомлялось, у селі Мельник Підляського воєводства Польщі 24-річний солдат 1 січня обстріляв цивільний автомобіль.

За кермом автомобіля був батько, поруч сиділа його 13-річна донька. Вона в паніці вискочила з машини, а її батько рушив вперед, почувши перші постріли, тож ніхто з них не постраждав.

Солдат, який обстріляв авто, прослужив в армії Польщі лише дев'ять місяців. Він вступив до армії як солдат добровільної строкової військової служби і після кількох тижнів навчання був відправлений на кордон із Білоруссю.

Тим часом у Швеції затримали п’ятьох людей у зв’язку зі стріляниною у передноворічний вечір, внаслідок якої двоє підлітків опинились у лікарні з тяжкими пораненнями.