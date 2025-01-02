В Польше объявили обвинения солдату, который навеселе стрелял в авто

Польскому солдату, который накануне, 1 января, открыл огонь по гражданскому автомобилю в состоянии алкогольного опьянения, объявили обвинение в покушении на убийство.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Солдату из Подляшья предъявили обвинение в покушении на убийство, а также в превышении служебных полномочий. Прокурор подаст ходатайство о его аресте.

Солдат частично признал свою вину, но заявил, что не хотел никого убивать.

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Как сообщалось, в селе Мельник Подляского воеводства Польши 24-летний солдат 1 января обстрелял гражданский автомобиль.

За рулем автомобиля был отец, рядом сидела его 13-летняя дочь. Она в панике выскочила из машины, а ее отец двинулся вперед, услышав первые выстрелы, поэтому никто из них не пострадал.

Солдат, который обстрелял авто, прослужил в армии Польши всего девять месяцев. Он вступил в армию как солдат добровольной срочной военной службы и после нескольких недель обучения был отправлен на границу с Беларусью.

Тем временем в Швеции задержали пять человек в связи со стрельбой в предновогодний вечер, в результате которой двое подростков оказались в больнице с тяжелыми ранениями.