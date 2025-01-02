Китай запровадив санкції проти оборонних компаній зі США

Китай у четвер, 2 січня, наклав санкції на 28 американських компаній, серед яких – підприємства оборонного сектору.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Міністерство торгівлі Китаю заявило, що додало 28 компаній до списку експортного контролю з метою "захисту національної безпеки та інтересів". Воно також заборонило цим компаніям експорт так званих товарів подвійного призначення, які мають як цивільне, так і військове застосування.

Крім того, Пекін вніс 10 компаній до "списку ненадійних суб'єктів", які пов'язані з продажем зброї Тайваню. Їм заборонено вести будь-який бізнес в Китаї, а їхнім керівникам – в'їзд і проживання в країні.

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Серед компаній, на які Пекін наклав санкції, є провідні американські виробники оборонних систем, зокрема Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security і Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Останні дії Китаю відбуваються на тлі наближення другого президентського терміну Дональда Трампа у США – відвертого критика Китаю та його економічної могутності.

Обмін санкціями між Пекіном та Вашингтоном почався під час першого терміну пана Трампа, коли він запровадив проти Китаю тарифи та обмеження в торгівлі. Адміністрація Байдена також розширила обмеження щодо китайських компаній і наклала заборону на продукцію подвійного призначення.

У жовтні 2024 року США вперше запровадили санкції проти компанії з Китаю за виробництво зброї для Росії.