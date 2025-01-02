Китай ввел санкции против оборонных компаний из США
Китай в четверг, 2 января, наложил санкции на 28 американских компаний, среди которых – предприятия оборонного сектора.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.
Министерство торговли Китая заявило, что добавило 28 компаний в список экспортного контроля с целью "защиты национальной безопасности и интересов". Оно также запретило этим компаниям экспорт так называемых товаров двойного назначения, которые имеют как гражданское, так и военное применение.
Кроме того, Пекин внес 10 компаний в "список ненадежных субъектов", которые связаны с продажей оружия Тайваню. Им запрещено вести любой бизнес в Китае, а их руководителям – въезд и проживание в стране.
Среди компаний, на которые Пекин наложил санкции, есть ведущие американские производители оборонных систем, в частности Raytheon Missile Systems, Boeing Defense, Space and Security и Lockheed Martin Missiles and Fire Control.
Последние действия Китая происходят на фоне приближения второго президентского срока Дональда Трампа в США – откровенной критики Китая и его экономической мощи.
Обмен санкциями между Пекином и Вашингтоном начался во время первого срока господина Трампа, когда он ввел против Китая тарифы и ограничения в торговле. Администрация Байдена также расширила ограничения в отношении китайских компаний и наложила запрет на продукцию двойного назначения.
В октябре 2024 года США впервые ввели санкции против компании из Китая за производство оружия для России.