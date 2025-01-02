Польський депутат, який отримав притулок в Угорщині, відмовляється від зарплати

Депутат від колишньої партії влади Польщі "Право і справедливість" Марчин Романовський, який заявив про політичні переслідування та отримав притулок в Угорщині, написав заяву про відмову від депутатської зарплати.

Її він опублікував у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Романовський заявив у листі до канцелярії Сейму, датованому 2 січня 2025 року, що відмовляється від "винагороди, яка випливає з мого статусу "професійного" депутата".

"Водночас хочу запевнити вас, що як "непрофесійний" депутат буду з ще більшою рішучістю і відданістю виконувати депутатський мандат, довірений мені на загальних виборах", – ідеться в листі.

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Musimy odzyskać Polskę dla zwykłych Polaków z rąk szajki Tuska. Drożyzna, wysokie rachunki, blokowanie prorozwojowych inwestycji, zniszczenie państwa prawa i polityczne prześladowania to ich znak rozpoznawczy. 2025 będzie rokiem przełomu!🇵🇱 pic.twitter.com/WZe7es2YDe – Marcin Romanowski (@MarcinRoma19996) January 2, 2025

Так Романовський відреагував на проєкт закону в Польщі, який передбачає позбавлення винагороди депутатів, проти яких застосований тимчасовий арешт. Поправка, яка мала усунути наявну колізію в польському законодавстві, так і назвали – "Акт Романовського".

Окрім позбавлення зарплати, такий депутат не зможе здійснювати депутатську діяльність і користуватись депутатськими пільгами.

Марчина Романовського, який був заступником міністра юстиції Польщі, затримали в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості. Романовський зник на початку грудня після нібито лікування.

Однак у день, коли окружний суд у Варшаві видав європейський ордер на арешт колишнього польського посадовця, стало відомо, що він перебуває під захистом влади Угорщини.

Деталі справи читайте у статті Втеча до Орбана.