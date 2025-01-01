Польські депутати, яких судом відправлено під варту, не будуть отримувати зарплату

Три партії, що входять до правлячої коаліції Польщі, зареєстрували проект змін до Закону про виконання повноважень депутата та сенатора.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet, законпороект внесли депутати партії прем’єра Дональда Туска "Громадянська платформа", а також партій Польща-2050 та ПСЛ.

Законопроект передбачає, що депутат, щодо якого винесено рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не зможе реалізувати право на винагороду.

Законопроект вже отримав неофіційну назву "Акт Романовського" на честь Марчина Романовського – колишнього заступника міністра юстиції Польщі та депутата від опозиційної партії "Право і Справедливість", якого польська прокуратура розшукує за підозрою у нецільовому використанні коштів Фонду справедливості.

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Наразі Романовський отримав політичний притулок в Угорщині, що суттєво загострило відносини Варшави та Будапешта (детальніше про це можна почитати у статті Втеча до Орбана).

В правлячій коаліції визнають колізію – такі депутати-втікачі як Романовський зберігають право на депутатську зарплату та сопутні виплати.

Натомість поданий законопроект вирішує цю колізію. Вказана норма має набрати чинності від моменту прийняття законопроекту.