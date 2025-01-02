Польский депутат, получивший убежище в Венгрии, отказывается от зарплаты

Депутат от бывшей партии власти Польши "Право и справедливость" Марчин Романовский, который заявил о политических преследованиях и получил убежище в Венгрии, написал заявление об отказе от депутатской зарплаты.

Его он опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Романовский заявил в письме в канцелярию Сейма, датированном 2 января 2025 года, что отказывается от "вознаграждения, которое вытекает из моего статуса „профессионального" депутата".

"В то же время хочу заверить вас, что как "непрофессиональный" депутат буду с еще большей решимостью и преданностью выполнять депутатский мандат, доверенный мне на всеобщих выборах", – говорится в письме.

Реклама:

Musimy odzyskać Polskę dla zwykłych Polaków z rąk szajki Tuska. Drożyzna, wysokie rachunki, blokowanie prorozwojowych inwestycji, zniszczenie państwa prawa i polityczne prześladowania to ich znak rozpoznawczy. 2025 będzie rokiem przełomu!🇵🇱 pic.twitter.com/WZe7es2YDe – Marcin Romanowski (@MarcinRoma19996) January 2, 2025

Так Романовский отреагировал на проект закона в Польше, который предусматривает лишение вознаграждения депутатов, против которых применен временный арест. Поправка, которая должна была устранить имеющуюся коллизию в польском законодательстве, так и назвали – "Акт Романовского".

Кроме лишения зарплаты, такой депутат не сможет осуществлять депутатскую деятельность и пользоваться депутатскими льготами.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях в распоряжении средствами в Фонде справедливости. Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения.

Однако в день, когда окружной суд в Варшаве выдал европейский ордер на арест бывшего польского чиновника, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.

Детали дела читайте в статье Побег к Орбану.