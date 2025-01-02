На Канарские острова в 2024 году прибыло рекордное число нелегальных мигрантов

В течение 2024 года на Канарские острова, принадлежащие Испании, прибыли 46 843 мигранта – этот показатель растет второй год подряд и стал крупнейшим за время наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел Испании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Почти 47 тысяч нелегальных мигрантов попали на Канарские острова, что у северо-западной Африки, в течение 2024 года через атлантический маршрут.

Это больше, чем 39 910 мигрантов, которые достигли островов морем в 2023 году, когда был побит предыдущий рекорд 2006-го.

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Прибытие нелегальных мигрантов вызвало возмущение местных властей островов, которые обвиняли испанские власти в том, что они оставили их на произвол судьбы.

Что касается Испании в целом, то в 2024 году там приняли 63 970 нелегальных мигрантов. Этот показатель не побил исторический рекорд в 64 298 прибывших, установленный в 2018-м, но превысил 56 852 мигрантов, которые нелегально попали в Испанию в 2023-м.

Испания стала одной из стран Европейского Союза, где миграционное давление в последние годы усилилось из-за усиления контроля над нелегальной миграцией в Средиземноморье.

В 2024 году, по данным пограничного агентства ЕС Frontex, миграционное давление на ЕС в целом ослабло, хотя количество прибывших через атлантический маршрут продолжило расти.