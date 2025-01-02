У Бельгії очікують укладання домовленості про коаліцію до кінця січня

Представники пʼяти політичних партій Бельгії, які обговорюють формування федеральної коаліції, зібрались 2 січня, аби розпочати, як вони сподіваються, завершальний етап переговорів.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на The Brussels Times.

Лідер фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барт де Вевер, якому король Бельгії доручив очолити переговори про коаліцію, заявив, що очікує на досягнення угоди до кінця місяця.

За словами де Вевера, остання "інтенсивна" фаза переговорів забезпечить "значний прорив".

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Нагадаємо, з середини липня – після відставки прем’єра Бельгії Александра Де Кроо – голова N-VA вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю центристської франкомовної партії Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та Vooruit ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є посиланням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій-учасниць переговорів.

Як єдина лівоцентристська партія на переговорах, Vooruit неодноразово обурювалась запропонованими заходами у соціально-економічній сфері.

На початку листопада партія оголосила про вихід із переговорів, висловивши обурення надто правим ухилом коаліційної програми. Через це переговори опинились під загрозою зриву, але король Бельгії Філіп усе одно вирішив продовжити їх.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.