В Бельгии ожидают заключения договоренности о коалиции до конца января
Представители пяти политических партий Бельгии, которые обсуждают формирование федеральной коалиции, собрались 2 января, чтобы начать, как они надеются, завершающий этап переговоров.
Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на The Brussels Times.
Лидер фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барт де Вевер, которому король Бельгии поручил возглавить переговоры о коалиции, заявил, что ожидает достижения соглашения до конца месяца.
По словам де Вевера, последняя "интенсивная" фаза переговоров обеспечит "значительный прорыв".
Напомним, с середины июля – после отставки премьера Бельгии Александра Де Кроо – председатель N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием центристской франкоязычной партии Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и Vooruit ("Вперед").
Такую коалицию называют "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий-участниц переговоров.
Как единственная левоцентристская партия на переговорах, Vooruit неоднократно возмущалась предложенными мерами в социально-экономической сфере.
В начале ноября партия объявила о выходе из переговоров, выразив возмущение слишком правым уклоном коалиционной программы. Из-за этого переговоры оказались под угрозой срыва, но король Бельгии Филипп все равно решил продолжить их.
Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.