Прем'єр Грузії заявив, що в 2025 році треба покласти край "ліберальному фашизму"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у 2025 році необхідно завдати вирішального удару по "радикалах" у Грузії і покласти край "ліберальному фашизму".

Заяву Кобахідзе у понеділок, 20 січня, наводить портал SOVA, пише "Європейська правда".

За словами Кобахідзе, кінець "ліберального фашизму" в Грузії дасть змогу країні розвиватися і досягати національних цілей.

"Із внутрішньополітичного погляду 2025 рік буде дуже важливим – ми повинні завдати вирішального удару по радикалах у нашій країні, радикалізму і ліберальному фашизму в цій країні має бути покладено край. Це, безумовно, важливо для продовження розвитку нашої країни і досягнення всіх поставлених нею національних цілей", – заявив Кобахідзе.

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Кобахідзе називає радикалами опонентів влади, а опозицію звинувачує у тому, що вона веде кампанію "ліберального фашизму."

Нагадаємо, на початку січня цього року політрада "Грузинської мрії" опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що всі політики і бюрократи, які виступають з антигрузинськими заявами, є членами мережі глибинної держави, яка діє під диктовку "партії глобальної війни".

Напередодні жовтневих парламентських виборів "Грузинська мрія" заявляла, що хотіла б заборонити головні опозиційні сили.