Премьер Грузии заявил, что в 2025 году нужно положить конец "либеральному фашизму"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году необходимо нанести решающий удар по "радикалам" в Грузии и положить конец "либеральному фашизму".

Заявление Кобахидзе в понедельник, 20 января, приводит портал SOVA, пишет "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, конец "либерального фашизма" в Грузии позволит стране развиваться и достигать национальных целей.

"С внутриполитической точки зрения 2025 год будет очень важным – мы должны нанести решающий удар по радикалам в нашей стране, радикализму и либеральному фашизму в этой стране должен быть положен конец. Это, безусловно, важно для продолжения развития нашей страны и достижения всех поставленных ею национальных целей", – заявил Кобахидзе.

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Кобахидзе называет радикалами оппонентов власти, а оппозицию обвиняет в том, что она ведет кампанию "либерального фашизма."

Напомним, в начале января этого года политсовет "Грузинской мечты" опубликовал заявление, в котором говорится о том, что все политики и бюрократы, выступающие с антигрузинскими заявлениями, являются членами сети глубинного государства, которая действует под диктовку "партии глобальной войны".

Накануне октябрьских парламентских выборов "Грузинская мечта" заявляла, что хотела бы запретить главные оппозиционные силы.