Фіцо їде до Ердогана домовлятися щодо стратегічного партнерства

Словацька делегація на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо відвідає Анкару у понеділок, 20 січня, де відбудеться зустріч з президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив у Х (Twitter) Директорат зв'язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 20 січня Ердоган прийме в президентському комплексі Фіцо та його делегацію.

Під час зустрічей будуть обговорені кроки, які можуть бути зроблені для поглиблення співпраці між Туреччиною та Словаччиною, а також відбудеться обмін думками з "актуальних регіональних та глобальних питань", включно з відносинами між Туреччиною та ЄС.

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"З нагоди візиту планується підписання угод у різних сферах, зокрема, Спільної декларації, яка підніме відносини між Туреччиною та Словаччиною на рівень "стратегічного партнерства", – додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно проросійські словацькі депутати здійснили кількаденну поїздку до Росії.

Після цього стало відомо, що до Києва прибула делегація опозиційних політиків Словаччини з метою підтримати дружні взаємини з Україною на тлі гострого конфлікту між Києвом та Фіцо.

Фіцо назвав цей візит "жестом підлабузництва", а також заявив, що він "словацький прем'єр-міністр, а не український слуга".

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