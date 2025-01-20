Фицо едет к Эрдогану договариваться о стратегическом партнерстве

Словацкая делегация во главе с премьер-министром Робертом Фицо посетит Анкару в понедельник, 20 января, где состоится встреча с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщил в Х (Twitter) Директорат связей с общественностью администрации президента Турции, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, 20 января Эрдоган примет в президентском комплексе Фицо и его делегацию.

Во время встреч будут обсуждены шаги, которые могут быть сделаны для углубления сотрудничества между Турцией и Словакией, а также состоится обмен мнениями по "актуальным региональным и глобальным вопросам", включая отношения между Турцией и ЕС.

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"По случаю визита планируется подписание соглашений в различных сферах, в частности Совместной декларации, которая поднимет отношения между Турцией и Словакией на уровень "стратегического партнерства", – добавили в ведомстве.

Напомним, недавно пророссийские словацкие депутаты совершили многодневную поездку в Россию.

После этого стало известно, что в Киев прибыла делегация оппозиционных политиков Словакии с целью поддержать дружеские отношения с Украиной на фоне острого конфликта между Киевом и Фицо.

Фицо назвал этот визит "жестом подхалимства", а также заявил, что он "словацкий премьер-министр, а не украинский слуга".

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