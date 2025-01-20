У Молдові передали до суду справи семи підозрюваних у підкупі виборців

У Молдові передали до суду справи щодо семи осіб, яких підозрюють в участі у підкупі виборців перед президентськими виборами і референдумом 2024 року.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Прокуратури двох районів повідомили, що передають до суду справу проти сімох підозрюваних у підкупі виборців.

Згідно з матеріалами слідства, у серпні-жовтні 2024 року підозрювані пропонували виборцям від 300 до 3 тисяч молдовських леїв (700-7000 гривень) за "потрібний" голос на президентських виборах та референдумі щодо вступу Молдови у ЄС.

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Їх також звинувачують в організації зустрічей з метою вплинути на думку громадян та навчити їх використовувати застосунки, через які здійснювались виплати.

За статтями звинувачень їм загрожує до 5 років позбавлення волі або штрафи у розмірі до 57,5 тисяч леїв.

У грудні повідомляли, що у Молдові виписали штрафи вже на понад 460 тисяч євро за корупцію довкола голосування на президентських виборах 2024 року.

Очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану заявив, що у жовтні перед виборами і референдумом у Молдову з РФ переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Генпрокурор Іон Мунтяну заявив, що схему підкупу допомагали розробляти російські спецслужби, а в Промсвязьбанку, через який надсилали "гонорар", для громадян Молдови відкрили близько 140 тисяч рахунків.