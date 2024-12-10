У Молдові передали до суду ще одну справу щодо незаконного фінансування партії "Шор"

У Молдові передали до суду справу стосовно очільниці одного з осередків партії "Шор", що є частиною ширшого розслідування про незаконне фінансування діяльності політсили.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

10 грудня Антикорупційна прокуратура оголосила про завершення розслідування і передачу до суду справи проти керівниці відділення "Шор" у Штефан-Воде.

Жінку звинувачують в отриманні від "злочинного угруповання на чолі з Іланом Шором" 2,6 млн леїв у липні-жовтні 2022 року для фінансування діяльності партії. Як стверджують, ці кошти могли використовуватися у тому числі на організацію антивладних протестів у Кишиневі.

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За висунутими звинуваченнями загрожує штраф у розмірі від 57,5 до 92,5 тисяч леїв (3000 – 4800 євро) або 2-7 років позбавлення волі та заборона обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на період до 5 років.

Також на початку тижня до суду передали справу стосовно очільника осередку "Шор" в Окниці, який, як стверджують, отримав на фінансування партійної діяльності 1,6 млн леїв.

Як нагадують, Кишинівський суд сектора Буюкани також розглядає справи стосовно віцеголови партії Марини Таубер, башкана Гагаузі Євгенії Гуцул, яка обралася від партії "Шор", та керівника головного офісу політсили у Кишиневі.

У листопаді у Молдові оголосили перший вирок за незаконне фінансування політичної партії "Шор".

Тим часом сума штрафів, виписаних за корупцію довкола голосування на президентських виборах 2024 року у Молдові, вже перевищила 460 тисяч євро.