В Молдове передали в суд дела семи подозреваемых в подкупе избирателей

В Молдове передали в суд дела в отношении семи человек, которых подозревают в участии в подкупе избирателей перед президентскими выборами и референдумом 2024 года.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Прокуратуры двух районов сообщили, что передают в суд дело против семерых подозреваемых в подкупе избирателей.

Согласно материалам следствия, в августе-октябре 2024 года подозреваемые предлагали избирателям от 300 до 3 тысяч молдавских леев (700-7000 гривен) за "нужный" голос на президентских выборах и референдуме о вступлении Молдовы в ЕС.

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Их также обвиняют в организации встреч с целью повлиять на мнение граждан и научить их использовать приложения, через которые осуществлялись выплаты.

По статьям обвинений им грозит до пяти лет лишения свободы или штрафы в размере до 57,5 тысяч леев.

В декабре сообщалось, что в Молдове выписали штрафы уже более чем на 460 тысяч евро за коррупцию вокруг голосования на президентских выборах 2024 года.

Глава Генерального инспектората полиции Молдовы Виорел Чернеуцану заявил, что в октябре перед выборами и референдумом в Молдову из РФ перевели более 24 млн долларов и за этим стоит беглый олигарх Илан Шор.

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что схему подкупа помогали разрабатывать российские спецслужбы, а в Промсвязьбанке, через который отправляли "гонорар", для граждан Молдовы открыли около 140 тысяч счетов.