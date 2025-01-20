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Турция провела учения в трех морях с участием 20 тысяч военных

Новости — Понедельник, 20 января 2025, 13:15 — Уляна Кричковская

В Турции прошли военные учения Mavi Vatan-2025 с участием 20 тысяч личного состава.

Об этом сообщили в X (Twitter) Министерства обороны страны, пишет "Европейская правда".

Как рассказали в оборонном ведомстве страны, эти учения проходили с 7 по 16 января в Черном, Эгейском и Средиземном морях.

Кроме Военно-морских сил, в учениях приняли участие в целом 90 кораблей, 50 самолетов и 20 тысяч личного состава Сухопутных и Воздушных сил и Командования береговой охраны.

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В начале декабря в Эстонии проходили двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния") с участием подразделения стран НАТО.

А в середине декабря по всей Латвии объявили частичную проверку боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил.

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Турция
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