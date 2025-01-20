Фріланд пообіцяла "удар у відповідь" Трампу, якщо очолить уряд Канади

Колишня віцепремʼєрка та міністерка фінансів Канади Христя Фріланд у неділю офіційно розпочала свою передвиборчу кампанію, заявивши прихильникам, що вона є найкращим кандидатом для протистояння новообраному президенту США Дональду Трампу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Фріланд вступає в боротьбу за те, щоб очолити керівну Ліберальну партію і замінити прем'єр-міністра Джастіна Трюдо, який оголосив про свою відставку 6 січня. Вона вважається головною претенденткою на цю роль разом із Марком Карні, колишнім головою центрального банку.

Фріланд пообіцяла боротися за Канаду, в тому числі за допомогою контртарифів, щоб чинити економічний тиск на США, де Трамп вступить на посаду в понеділок. Він погрожує накласти високі тарифи на канадські товари, що може завдати шкоди економіці країни.

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"Якщо ви вдарите нас, ми вдаримо у відповідь", – сказала Фріланд у промові в молодіжному клубі Торонто, пообіцявши "долар за долар" у відповідь на американські тарифи. Вона пообіцяла ввести тарифи, які "завдадуть найбільшого торгівельного удару, який Сполучені Штати коли-небудь переживали".

Незадовго до виступу Фріланд міністерка закордонних справ Мелані Джолі підтримала кандидатуру Карні на посаду лідера партії.

56-річна Фріланд фактично змусила Трюдо піти у відставку після того, як її власна публічна відставка в грудні призвела до ширшого бунту всередині фракції лібералів.

Як вона сказала журналістам на недільному заході, розкол стався передусім через розбіжності щодо фіскальної відповідальності. Члени партії обиратимуть лідера 9 березня.

Якщо Фріланд переможе, вона стане першою жінкою на чолі канадських лібералів і другою жінкою-прем'єр-міністром в історії країни.

На загальних виборах, які, ймовірно, відбудуться незабаром після завершення ліберальних змагань, лідер Консервативної партії П'єр Пуальєвр, який є фаворитом опитувань, змагатиметься новим лідером лібералів за найвищу політичну посаду в країні.

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