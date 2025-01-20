Ексглава МЗС Литви: Україні потрібна зброя та членство в НАТО для перемоги над РФ

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив свою думку щодо перспективи України в її боротьбі проти Росії та ролі Заходу у підтримці Києва.

Про це він розповів у інтерв'ю для t-online, пише "Європейська правда".

Ландсбергіс підкреслив, що Україні необхідно дати якомога більше зброї, щоб зупинити очільника Кремля Владіміра Путіна і не дати йому можливості захопити решту території України.

"Ціна, яку його армії доведеться заплатити за це, повинна стати непідйомною", – зазначив він, вказавши на важливість такої підтримки з боку союзників.

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На питання журналістів щодо того, що може зробити Захід, окрім надання озброєння Україні, ексміністр закордонних справ Литви наголосив, що єдиною ефективною гарантією безпеки для України є членство в НАТО.

"Це найдешевший і найефективніший спосіб", – впевнений Ландсбергіс.

Також він вважає, що якщо Європа прагне продовжувати існувати – вона повинна відтіснити Путіна.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що перспектива завершення війни чи перемирʼя в Україні залежить від готовності Європи бути жорсткішою щодо Росії, та що без української армії Європа "не має шансів проти Росії".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв’ю "ЄвроПравді" сказав, що Україна не відмовиться від вступу в НАТО і не сприйме замінники членства.