Экс-глава МИД Литвы: Украине нужно оружие и членство в НАТО для победы над РФ

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал свое мнение относительно перспективы Украины в ее борьбе против России и роли Запада в поддержке Киева.

Об этом он рассказал в интервью для t-online, пишет "Европейская правда".

Ландсбергис подчеркнул, что Украине необходимо дать как можно больше оружия, чтобы остановить главу Кремля Владимира Путина и не дать ему возможности захватить остальную территорию Украины.

"Цена, которую его армии придется заплатить за это, должна стать неподъемной", – отметил он, указав на важность такой поддержки со стороны союзников.

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На вопрос журналистов о том, что может сделать Запад, кроме предоставления вооружения Украине, экс-министр иностранных дел Литвы отметил, что единственной эффективной гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО.

"Это самый дешевый и эффективный способ", – уверен Ландсбергис.

Также он считает, что если Европа стремится продолжать существовать – она должна оттеснить Путина.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что перспектива завершения войны или перемирия в Украине зависит от готовности Европы быть жестче в отношении России, и что без украинской армии Европа "не имеет шансов против России".

Министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "ЕвроПравде" сказал, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не воспримет заменители членства.