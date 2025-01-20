Кліматичні активісти спробували зірвати початок форуму в Давосі

Кліматичні активісти у понеділок, 20 січня, розмалювали фарбою базу Amazon у швейцарському місті Давос та намагались зірвати посадку гелікоптерів перед початком щорічного Всесвітнього економічного форуму.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Демонстранти, які протестують проти субсидій на викопне паливо, намалювали помаранчеві символи на фасаді магазину, де Amazon облаштував тимчасову базу на головній вулиці Давосу, а також розбризкали зелену фарбу по вітринах.

Фото: Reuters

Паралельно активісти Greenpeace на короткий час заблокували вертолітний майданчик у Давосі. Високопоставлені політики і бізнес-лідери часто використовують вертолітний майданчик для прибуття на швейцарський альпійський курорт.

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У своїй заяві Greenpeace стверджує, що вдався до цієї акції, аби закликати до "справедливого податку на найбагатших людей, фінансування захисту навколишнього середовища та інвестицій у справедливе і стале майбутнє для людства".

"Наразі ми заблокували 10-20 гелікоптерів за півтори години. Протягом дня ми очікуємо, що сюди прибуде близько сотні гелікоптерів", – сказала активістка Greenpeace Клара Томсон в інтерв'ю Reuters.

Швейцарська поліція була змушена припинити обидва протести, витіснивши близько 10 протестувальників, які заблокували два автомобілі на в'їзді до вертолітного майданчика з яскраво-жовтими плакатами з написом "Оподатковуйте надбагатих".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський має особисто взяти участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, який відбудеться 20-24 січня.

Раніше він висловив сумнів, що зможе зустрітись зі словацьким премʼєр-міністром Робертом Фіцо на полях форуму.