Експремʼєр Польщі каже, що не показував свою сторінку у Вікіпедії у Вашингтоні

Колишній премʼєр Польщі Матеуш Моравецький спростував повідомлення про нібито проблеми з потраплянням на мітинг Дональда Трампа, який 20 січня став президентом США.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у зверненні на X (Twitter).

Експрем'єр Польщі заявив, що інформація про його участь у заході Трампа у Вашингтоні, яка поширювалась ЗМІ, є "брехнею", а насправді він вирушав на "заздалегідь погоджене інтервʼю".

За словами Моравецького, через блокаду Вашингтона він вирішив дістатися до місця інтервʼю пішки й запитав дорогу в охоронців. А оскільки в нього не було бейджа, який би підтверджував особу, охоронці попросили підтвердження.

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"Вони показали мені дорогу, повністю довкола, я нарешті прийшов на інтерв'ю, я дав інтерв'ю. І це правда про те, що сталося вчора у Вашингтоні. Все інше – маніпуляції", – додав ексглава польського уряду.

Раніше польські ЗМІ повідомили, що Моравецькому довелося показувати Вікіпедію, щоб потрапити на передінавгураційний мітинг Трампа у Вашингтоні через відсутність документів, що підтверджують його запрошення.

Нещодавно колишній прем'єр-міністр Польщі був обраний президентом політгрупи "Європейських консерваторів і реформістів", яка представляє "мʼяких євроскептиків" у Європарламенті.