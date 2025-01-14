ЗМІ: Експрем'єр Польщі очолив м'яких євроскептиків у ЄП замість Мелоні

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок був обраний президентом політгрупи "Європейських консерваторів і реформістів" (ЄКР).

Про це повідомило PAP джерело в угрупованні, передає "Європейська правда".

Кандидатуру Моравецького висунула прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Рішення про обрання Моравецького було прийнято в Брюсселі на засіданні партії "ЄКР", до якої входять, зокрема, партія "Право і справедливість" і угруповання Мелоні "Брати Італії".

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Польський політик змінив на посаді президента групи главу італійського уряду, яка обіймала цю посаду з 2020 року.

"Європейські консерватори і реформісти" – європейська політична партія правого спрямування. Її членами також є чеська Громадянська демократична партія (ODS) та "Шведські демократи". Партією-партнером "ЄКР" є американські республіканці.

Перехід Моравецького до керівництва "ЄКР" є результатом внутрішніх домовленостей всередині політичної сім'ї європейських консерваторів. В результаті цієї перестановки віцеголовою партії, ймовірно, стане представник "Братів Італії". Також буде обрано другого віцеголову, оскільки, згідно зі статутом, правління складається з трьох членів.

У грудні 2024 року Мелоні оголосила, що відмовляється від подальшого лідерства у групі, і заявила, що буде підтримувати Моравецького.

"Я вважаю, що виконала свою роботу, і хочу оголосити, що йду з посади президента "Європейських консерваторів" – сім'ї, яка заслуговує на (такого) президента, який може взяти на себе повну відповідальність. Ми будемо приймати кандидатури. Я припускаю, що мій друг Матеуш Моравецький буде серед тих, хто буде балотуватися", – сказала тоді Мелоні.

Про наміри Моравецького змінити Мелоні на цій посаді ЗМІ писали ще в середині 2024 року.

"ЄКР" нині є шостою за розмірами групою в Європейському парламенті та налічує 64 євродепутати.