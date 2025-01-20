Экс-премьер Польши говорит, что не показывал свою страницу в Википедии в Вашингтоне

Бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий опроверг сообщения о якобы проблемах с попаданием на митинг Дональда Трампа, который 20 января стал президентом США.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в обращении на X (Twitter).

Экс-премьер Польши заявил, что информация о его участии в мероприятии Трампа в Вашингтоне, которая распространялась СМИ, является "ложью", а на самом деле он отправлялся на "заранее согласованное интервью".

По словам Моравецкого, из-за блокады Вашингтона он решил добраться до места интервью пешком и спросил дорогу у охранников. А поскольку у него не было бейджа, который бы подтверждал личность, охранники попросили подтверждения.

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"Они показали мне дорогу, полностью вокруг, я наконец пришел на интервью, я дал интервью. И это правда о том, что произошло вчера в Вашингтоне. Все остальное – манипуляции", – добавил экс-глава польского правительства.

Ранее польские СМИ сообщили, что Моравецкому пришлось показывать Википедию, чтобы попасть на прединаугурационный митинг Трампа в Вашингтоне из-за отсутствия документов, подтверждающих его приглашение.

Недавно бывший премьер-министр Польши был избран президентом политгруппы "Европейских консерваторов и реформистов", которая представляет "мягких евроскептиков" в Европарламенте.